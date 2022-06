BENITO BOLLETTA

Industrial designer, firma i suoi progetti con il logo BEN+DESIGN, nasce in Italia nella città di Assisi in provincia di Perugia. Si occupa da sempre di design, arredamento di interni, fotografia, grafica e art direction di cataloghi fotografici di prodotto, collabora con importanti Designers ed Architetti come Sergio Castiglia, Paolo Nava, Fabio Casiraghi, Claudio Silvestrin. Si interessa in particolare di design industriale, progettazione e concept commerciali come "Binova Space" per Binova, si occupa della progettazione e lo sviluppo di prodotti di vari settori merceologici per aziende come Binova, Sholtes, Gessi, Franke, Fimm, Bose. Socio della Società Binova Spa, direttore commerciale e marketing, responsabile della ricerca e sviluppo fino all'anno 2005. Per Binova progetta alcuni prodotti come: Asola, Unit, Terra, Pura, Pura 30, Archivia e in collaborazione All' Architetto Paolo Nava e Fabio Casiraghi partecipa attivamente alla progettazione e industrializzazione del piano di cottura con fuochi in linea Fires Line selezionato da ADI per ilCompasso d'Oro 2003/2004. Collabora per il restyling di varie cucine del catalogo Binova.