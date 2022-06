Il gruppo LAN_Laboratorio Architetture Naturali, promuove un diverso approccio all’architettura e ai materiali che passa da una forte consapevolezza del contesto ambientale e urbano, dei luoghi delle città e dei suoi non luoghi, della natura come perno e fonte di crescita e ispirazione, ad un nuovo concetto di progettista a contatto con l’esecuzione stessa delle sue opere. Crea diverse forme di lavoro, grazie alla molteplice disposizione che la sua architettura ha di svilupparsi in diversi campi al di là di quello strettamente edilizio, poiché coinvolge dimensioni tecniche ed artistiche differenti come l'arte ed il design.