Interbau è Made in Italy con respiro internazionale. America, Europa, Africa, Oriente: trovate le nostre realizzazioni in tutto il mondo

Interbau è nata nel 1978 in Sudtirolo, operando all’inizio dell’attività come azienda di commercializzazione di scale prodotte da terzi. Dalla fine degli anni ’90, alla crescente richiesta del mercato di prodotti personalizzati e di elevata qualità, Interbau ha colto la sfida ed ha avviato la produzione in proprio di scale di design come sofisticati elementi d’arredo.

Ora siamo un azienda estremamente dinamica, capace di esportare consulenza e progettazione in tutto il mondo: la nostra struttura commerciale è preparata per soddisfare le esigenze di una clientela internazionale.

Per noi, made in Italy significa attenzione maniacale alla qualità, cura appassionata del cliente ed alta personalizzazione del prodotto. Trent’anni di esperienza e di sapiente capacità di adattare il progetto alle esigenze e ai gusti dei clienti, ci permettono oggi di realizzare prodotti perfettamente rispondenti ai loro desideri, curati nei minimi dettagli.

La nostra azienda risponde ai più elevati standard di sicurezza attraverso le certificazioni di qualità internazionale UNI-EN 1090-1 e UNI-EN 1090-2 (Regolamento UE n. 305/2011) e UNI-EN ISO 3834-2, anche in riferimento alla norma per l’esecuzione di strutture in acciaio ed ai processi di saldatura per fusione degli acciai da costruzione.

Design, qualità, bellezza estetica e massima cura del cliente, puntualità nel consegnare il lavoro a regola d’ arte: questa è la filosofia Interbau, che porta con orgoglio il made in Italy in tutto il mondo!