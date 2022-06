Lo Studio si occupa di Progettazione Architettonica ed Urbanistica e di Arredamento di Interni, realizzando fabbricati di Civile Abitazione e spazi Produttivi.

L’esperienza maturata negli anni ci permette di gestire con competenza e professionalità l'intero processo edilizio. Dalla prima consulenza preliminare in fase di acquisto tracceremo e seguiremo con scrupolo ed efficacia l'intero iter necessario alla realizzazione del progetto: la progettazione esecutiva, la redazione di computi metrici e capitolati d’appalto e la direzione materiale dei lavori fino a giungere allo studio e alla realizzazione degli allestimenti su misura. Estremamente importante per lo sviluppo del knowhow dello studio è anche il confronto con le pubbliche amministrazioni. Uno scambio nato e proseguito nel tempo che si è concretizzato con la realizzazione di vari spazi urbani sia di iniziativa privata, come piani particolareggiati, sia di iniziativa pubblica, quali strade e piazze. Per offrire una ampia gamma di servizi complementari tra loro, lo Studio si avvale della collaborazione di professionisti del settore ingegneristico ed impiantistico, offrendo così al cliente un servizio sempre completo ed affidabile in tempi e costi di esecuzione. Si è inoltre attivata una sinergia con alcune aziende specializzate in Casaclima e più genericamente Case in Legno a basso impatto ed alta resa energetica, che tramite lo Studio possono proporre la realizzazione di progetti "chiavi in mano" con abbattimento dei costi e dei tempi di costruzione