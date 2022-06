Lo Studio Muscolini&Zagaglia ha acquisito una notevole esperienza professionale sia nella coordinazione, che nella progettazione e gestione di opere complesse, nei differenti settori di attività, seguendoli dalla loro “implementation” e durante tutte le diverse fasi di elaborazione, (studi di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo, direzione lavori.

Ha eseguito e coordinato progetti complessi negli ambiti:

 edilizia residenziale e pubblica: (abitazioni,teatri,ecc.);

 edilizia dei trasporti: (restyling di stazioni ferroviarie, e parcheggi a servizio delle stesse, realizzazioni per abbattimento barriere architettoniche;

 edilizia sanitaria: (ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistite)

 Inoltre ha coordinato piani di recupero di alcuni centri storici: (Piani del traffico, arredo urbano)

Ha lavorato sia in Italia che all’estero, specialmente nei paesi in via di sviluppo, collaborando con le autorità dei paesi interessati, su finanziamenti della Comunità Europea, e di Enti pubblici Italiani.