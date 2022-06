Lo studio opera prevalentemente nel campo della progettazione architettonica con particolare attenzione ai principi dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, applicati sia negli interventi di nuova costruzione che in quelli di restauro e ristrutturazione. Le opere realizzate vanno dalla nuova costruzione di edifici residenziali al restauro di edifici sottoposti a vincolo di tutela fino alla nuova costruzione di edifici direzionali, allestimento di uffici e attività commerciali ed interior design. L'architetto Gastaldo possiede la qualifica di Esperto Lignius per la progettazione di edifici in legno. Lo studio si avvale della collaborazione di tecnici di grande competenza ed esperienza ed opera soprattutto in ambito regionale con sede in Volpago del Montello. Ad una specifica preparazione accademica e ad un continuo aggiornamento professionale tramite corsi di specializzazione si affianca una significativa esperienza maturata "sul campo" nel corso degli anni, sia nel settore dei lavori pubblici che in quelli privati.