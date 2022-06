Nasce a Chiampo, (VI), nel 1967. Dopo gli studi in Belle Arti a Venezia da vita al proprio studio di design nel 1993. Si specializza nella progettazione di prodotti in plastica stampati ad iniezione, successivamente, grazie al suo interesse per i materiali e i processi produttivi e la tecnologia, sviluppa inedite sperimentazioni ed eventi espositivi soprattutto nel settore del marmo e dei materiali naturali. Progetta numerosi prodotti e collezioni con importanti aziende del comparto, indagando sulle caratteristiche della pietra, come la superficie, la gravità, la traslucenza, il colore, l'impiego della tecnologia digitale e la riduzione dello scarto.

E' docente di design all'Università di Ferrara, i suoi progetti sono stati pubblicati su libri e riviste ed esposti in eventi e musei internazionali, è curatore del padiglione sperimentale di Marmomacc Verona.

Tra gli eventi più significativi si segnalano "Palladio e il design litico”, Verona, Vicenza, Leeds, Francoforte, 2008, "I marmi del Doge”, Verona 2009, "Luce e Materia”, Verona, Milano, 2011, "Materia Litica”, Verona, 2011, "Raffaello Galiotto, design litico”, Beijin 2011,"Pets Village”, Milano 2011, “Stone Gate”, Verona 2012, "Opus Motus”, Verona, Milano 2013, "Design and Technology”, Verona 2014. Ha partecipato a conferenze e tenuto lectures sul design litico in ambito internazionale.

Pubblicazioni:

Palladio e il design litico, Consorzio Marmisti Chiampo, 2008

I marmi del Doge, Consorzio Marmisti Chiampo, 2009

Luce e Materia, Solubema, Etma, De Merbres Sprimont, Marbrek, 2011

Raffaello Galiotto, design digitale e materialità litica, Libria, 2012