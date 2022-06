Architetto per formazione e per passione, si occupa in varie forme dal 1980 di edilizia, urbanistica,

architettura ed interior design; particolarmente interessata al tema della residenza economica e

sociale, nel 1989 ha iniziato la collaborazione con la Coop. Edilizia Argos per la quale ha progettato

più di 120 alloggi.

Ha iniziato la libera professione a seguito della laurea magistrale in Architettura; nel 2002 si è

specializzata in BIOARCHITETTURA ottenendo il diploma di merito dell’INBAR; dal 1992 segue

sistematicamente i Seminari annuali di Architettura e Cultura Urbana dell’Università degli Studi di

Camerino.

E’ stata per anni membro di commissioni edilizie in vari comuni; attualmente è consigliere dell’Ordine

degli Architetti di Macerata nel ruolo di vice presidente.

Oltre a varie opere pubbliche di carattere urbano, sportivo e scolastico, e a numerosi progetti

privati, ha fatto esperienza di progettazione sociale per la sostituzione delle baraccopoli della città di

Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo.

Da sempre convinta sostenitrice della progettazione integrata e multidisciplinare, dal 1999 è titolare

dello studio di progettazione Arch&co. in cui confluiscono le competenze di numerosi colleghi e

partners.

L’attività più recente, incentrata nella riconversione del patrimonio edilizio esistente, è costituita

dallo studio e la ricerca di forme innovative ed alternative dell’abitare luoghi, città e paesaggi:

rigenerazione urbana, cohousing, coworking quanto ancora deve essere inventato.