Elena Simion ha frequentato lo Iuav di Venezia conseguendo la laurea magistrale in Architettura per la Conservazione (tesi sperimentale “Il restauro dei materiali lapidei - sistemi a confronto. Chiesa di S. Antonin a Venezia”. Relatore Prof. Arch. Mario Piana).

Si forma come stagista nello studio Architetti Associati Schweizer-Piazzetta e all’interno della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna dove rimane per alcuni anni lavorando come assistente alla D.L. con l’Arch. Tiziana Favaro. Collabora inoltre con la Soprintendenza ai Beni Architettonici di Trento, affiancando l’Arch. Katia Svaldi nell’attività di ricognizione, studio e catalogazione dei manufatti architettonici presenti sul territorio provinciale trentino.

Prende parte a numerosi workshop internazionali in materia di architettura e restauro, conseguendo, nel 2013, il titolo di alta specializzazione in entomologia, patologie e tecnologie innovative per i trattamenti dei Beni Culturali all’Istituto Europeo del Restauro e dal 2014 fa parte del team di “Restauratori senza frontiere”.

Attualmente collabora con lo Studio d’Architettura Marini a Fiera di Primiero e con A!Atelier a Venezia in diversi lavori di restauro monumentale e di ristrutturazione.