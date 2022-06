A! atelier nasce a Venezia nel 1996, dopo esperienze decennali dei suoi partners nel campo architettonico, urbanistico e della ricerca sulla cultura del progetto in Italia ed in altri Paesi europei. Le numerose opere già realizzate, le varie consulenze, le affermazioni in vari concorsi di architettura nazionali ed internazionali, le esperienze teoriche maturate ed i progetti redatti all’interno dei diversi settori, le pubblicazioni su riviste specializzate e testi di architettura, costituiscono il background culturale del team A! atelier: un gruppo di esperti in grado di mettere a disposizione del Cliente-Committente la propria esperienza internazionale e la riconosciuta capacità organizzativa.

Alfonso Angelillo (Gorizia, 1958). Si è laureato in Architettura a Venezia. E’ stato, dal 1988 al 1996, consulente di Gregotti Associati International. È risultato vincitore in numerosi concorsi di architettura e i suoi lavori sono stati pubblicati su varie riviste specializzate: nel 1991 ha ottenuto il primo premio nel concorso internazionale di idee Europan 2 “Abitare la città e riqualificare gli spazi urbani”. Nel 1993 è risultato vincitore del secondo premio nel concorso internazionale ad inviti per la “sistemazione di Jakominiplatz” a Graz. Nel 1996 ha vinto il concorso nazionale Centopiazze per “La riqualificazione ambientale della piazza di Fidene” a Roma. Ha esposto il proprio lavoro alla Biennale di Venezia -1991 (tesi), a Zagabria -1992, alla galleria MOPT di Madrid -1992, alla galleria Dessa di Lubiana (mostra personale) -1993, a P.zzo delle Esposizioni a Roma -1996, alla Triennale di Milano -1997. Ha affiancato l’attività professionale con quella di ricerca collaborando dal 1999 al 2004 con l ’istituto veneziano COSES a varie ricerche riguardanti il territorio veneziano. Tra i suoi progetti e realizzazioni: Chiesa di San Giuseppe a Jesolo (Ve), Piazza di Fidene a Roma, recupero ad uso terziario e residenziale delle ex Concerie Colle in borgo Piave a Belluno con prof. Gonçalo Byrne, allestimento della mostra internazionale dello studio catalano MBM arquitectos (Martorell, Bohigas, Mackay) al Palazzo Ducale di Genova, Certificazione di conformità territoriale ed ambientale (EMAS2) dei comuni di Quartier del Piave (Tv). A Venezia ha fondato A! atelier, un laboratorio per la ricerca e lo sviluppo del progetto di architettura. Ha curato e pubblicato, insieme ad Antonio Angelillo e Chiara Menato il libro “Città di confine. Conversazioni sul futuro di Gorizia e Nova Gorica”. (1994).