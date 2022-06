studio di architettura

lo studio tecnico associato biorci, capra, ferrari e repetto di ovada si compone di professionisti architetti che collaborano sinergicamente nel settore della progettazione edile.

l'attività si svolge in ambito privato e pubblico, attraverso progetti di riqualificazione urbana, interventi in aree di interesse paesaggistico-ambientale, recupero architettonico di edifici storici, ristrutturazione e nuova costruzione per edilizia residenziale, industriale e commerciale.