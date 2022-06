Si occupa di

progettazione architettonica e direzione lavori dal 2005 grazie ad un tirocinio formativo presso lo studio professionale Arch&co Progetti svolto fino al conseguimento della Laurea Specialistica in Architettura nel 2007.

Abilitata alla professione nel 2008, da allora ha sempre lavorato principalmente nel settore dell'edilizia privata, affrontando nuove costruzioni, ristrutturazioni e progettazione d'interni.

Collabora con team di professionisti specializzati in vari settori, dall'ingegneria, al risparmio energetico, all'arredamento, in modo da realizzare una progettazione "a tutto tondo" e concretizzare in ogni progetto, dal più piccolo al più grande, il concetto del "buon abitare".

Si interessa di recupero, riuso e riprogettazione di materiali di scarto o di oggetti d’uso comune che hanno perso la loro funzionalità, studiando nuove forme di rigenerazione e tendere ad uno sviluppo sostenibile ed il più possibile ad “impatto 0” in ogni campo.