L’architettura è rappresentazione di se stessa in quanto costruzione

rispondente a uno scopo (F. W. J. Schelling).

Lo Studio svolge l’attività di progettazione architettonica definitiva

ed esecutiva e di direzione lavori nella riqualificazione di spazi

urbani, di spazi interni e di ristrutturazione di appartamenti, ville

private e attività commerciali. Ha esperienza nell’attività di

architettura del recupero, restauro, architettura del paesaggio,

restyling, interior design, grafica ed allestimento museale, in ambito

pubblico e privato. Partecipa a vari concorsi ottenendo menzioni.

Rivolge particolare attenzione alla ricerca e all’utilizzo dei

materiali, prediligendo quelli locali. Le sue analisi sono orientate

anche alle risorse disponibili per un corretto riutilizzo in opera di

materiali, riconvertendoli e riciclandoli per altre e nuove funzioni.





Adriano Palmarini si laurea nel 2000 presso “La Sapienza” con Tesi di

Laurea “Progetto di parco urbano nell’ambito del sistema direzionale

orientale in Roma”. Abilitato come Coordinatore in materia di sicurezza e

salute e praticante in Ingegneria Economica. Collabora con lo studio di

progettazione del paesaggio Progeia del Prof. Salvatore Dierna, con

Fortebis, DEGW, Studio Valle. Ha aperto uno studio di progettazione e

consulenza in Muscat (Oman).