C.a.t di Bertozzi nasce

dall'esperienza e dalla competenza di diverse figure professionali/tecniche che vantano esperienze decennali nel settore dell' arredamento acustico ,audio/ video , Home Theatre ,Hi End, dell'integrazione delle tecnologie e nellla customizzazione di sistemi acustici e video con una particolare attenzione al design in tutte le sue forme e assistenza tecnica post vendita come Centro assistenza Tecnica per i più importanti marchi di elettronica.

I Nostri Servizi:

: Progettazione e realizzazione e fornitura Arredamento acustico con sistemi di diffusori custom e personalizzabilie e soprattutto Made in Italy.

: Progettazione , realizzazione e fornitura Sistemi Audio Multiroom.

: Progettazione , realizzazione e fornitura Sistemi Video Multiroom, distribuzione Full HD e 4K.

: Progettazione , realizzazione e fornitura Sale Home Cinema residenziali e professionali.

: Progettazione , realizzazione e fornitura Sistemi HI-End

: Progettazione , realizzazione e fornitura Sistemi Integrati di Domotica KXN ( luce , automazione e controllo sistemi) residenzia e Building Automation e Ospitality

: Progettazione , realizzazione e fornitura di Automazione per sistemi Video Custom a scomparsa Tv e Videoproiettori .

: Progettazione , realizzazione e fornitura di sistemi Olfattotecnici personalizzati fino alla possibilita di creare aromi personalizzati.