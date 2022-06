Lo studio PELLEGRINI - ARTUSO di Mirano è un'associazione di professionisti che si occupa della progettazione di opere nel campo dell’edilizia civile sia privata che pubblica, spesso con progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente. Inoltre si occupa di pianificazione urbanistica sia per aree di nuova espansione, sia per ambiti di recupero del tessuto urbano.

Lo studio è solito coordinare le varie attività fino al compimento della fase esecutiva del progetto anche avvalendosi di consulenti di primo livello per le progettazioni specialistiche. Ciò permette al committente di identificare nello studio l'unico interlocutore a cui fare riferimento lungo l'arco del procedimento.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA CIVILE (RESIDENZIALE, INDUSTRIALE, COMMERCIALE) PUBBLICA E PRIVATA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

STUDI DI FATTIBILITÀ

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA

DIREZIONE LAVORI

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LGS. 81/2008

CONSULENZE E PERIZIE TECNICHE