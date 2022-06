Dal 1982 ha realizzato quasi tutti i locali che hanno caratterizzato la night life milanese tra i quali: PRIMADONNA (1982), CITY SQUARE (1988), ROLLING STONE (1989), HOLLYWOOD (1990), OLD FASHION CAFE (1995), ALCATRAZ (1998), LA BANQUE (1998), THE CLUB (2005), MAGAZZINI GENERALI (2007), JUST CAVALLI (2009), PLASTIC PALACE (2011), FABRIQUE (2014).L’attività dello studio è stata oggetto di una mostra dal titolo “IL DISEGNO DEL PROGETTO” tenuta a Milano dal 4 al 31 ottobre 1988 con il patrocinio dell’ex NUOVO BANCO AMBROSIANO.I progetti per gli edifici di via Gentilino e via Lagrange sono stati selezionati dalla Commissione Edilizia del Comune di Milano e pubblicati in “MILANO PROGETTI e “MILANO PROGETTI ’90” a cura dell’Ufficio Editoriale dell’Amministrazione Comunale.Gli stessi sono stati inoltre pubblicati in “MILANO ARCHITETTURE 1980 – 1990” a cura dell’Editoriale DOMUS.Dal 2002 al 2011 lo studio si è occupato della complessa ristrutturazione e riconversione della ex General Electric, realizzando l’hotel NHOW (gruppo NH Hotels) nel fashion & design district di Porta Genova – via Tortona a Milano.Nello stesso periodo si è occupato della ristrutturazione del teatro Capitol a Roma.