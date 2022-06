STUDIO TECNICO ATORINO - STUDIO ASSOCIATO DI PASQUALE E FILIPPO ATORINO - atorino@vodafone.it - Lo Studio Tecnico Atorino si occupa di Progettazione Architettonica, lo studio dello spazio dell'abitare ottimizzato nella sua funzionalità senza dimenticare l'aspetto estetico. Il progetto dell'edificio è pensato e eseguito anche dal punto di vista strutturale e dal punto di vista del risparmio energetico seguendo il concetto del Building Information Modeling BIM. L'utilizzo del sistema BIM permette una maggiore attenzione alla realizzazione e al controllo di un opera edile qualsiasi essa sia anche per garantire una spesa prevedibile e pianificare il processo in maniera adeguata e sostenibile. Inoltre progettare utilizzando questo metodo permette grandi vantaggi sia dal punto di vista economico che di tempistiche anche nel momento di future opere di manutenzione e ristrutturazione dell'opera edile. Avere un progetto sviluppato secondo la tecnologia BIM permette infatti di avere una banca dati dell'opera edile veloce da consultare e da modificare grazie all'interfaccia grafica. il modello BIM una volta realizzato contiene gli aspetti dimensionali, funzionali e estetici dell'opera edile che possono essere visualizzati e modificati da chiunque. La grande innovazione del BIM è stata definita "la quarta rivoluzione industriale" in molti settori produttivi e presto anche la normativa italiana dovrà adeguarsi come è già avvenuto in parecchi stati membri dell'Unione Europea. Lo studio tecnico Atorino utilizza il BIM già da parecchi anni è ha all'attivo diversi progetti già realizzati utilizzando questo innovativo metodo di progettare. lo studio è formato da architetti e ingegneri e esegue oltre che la progettazione architettonica di opere edili anche calcoli di strutture in cemento armato, acciaio, muratura e legno con relativi elaborati esecutivi carpenterie, travi e tabelle pilastri e calcoli sulla prestazione energetica. ing. Pasquale Atorino arch. Filippo Atorino