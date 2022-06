Il nostro studio di Architettura è specializzato nella progettazione di Ville Unifamiliari di Lusso e Resort Esclusivi, sulla costa Calabrese nell'Italia del Sud , fondato nel 2000 vanta dell’eccellente collaborazione dell’architetto Tiziana De Nardo.

Lo Studio ha conseguito una solida reputazione sviluppando progetti basati sull’innovazione tecnologica. Grande attenzione è data agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, energetica ed economica. Ogni progetto nasce dall’idea della funzionalità e trae ispirazione dalla natura circostante, che è parte integrante del progetto stesso-quale spazio aperto verso l’esterno. Struttura, materiali e tecnologie sono utilizzati per esprimere la massima continuità possibile tra interno ed esterno. Ogni villa è caratterizzata da un "Tema" che la contraddistingue in maniera univoca e la rende Esclusiva. Lo Studio è in grado di seguire il cliente in grandi commesse dalla fase urbanistica all’abitabilità, alla progettazione di dettaglio dei mobili e degli arredi fissi, a prestare ai propri clienti la massima attenzione, al fine di accrescere la loro soddisfazione. Enrico Pitimada ha conquistato l’ambito premio “Best Architecture” della CNBC 2009 European Property Award.