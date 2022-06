Ornaments nasce nel 2004 come piccolo marchio di decorazione d'interni, specializzato in interventi di restyling su vecchi mobili, come servizio "su misura". Dal 2007 propone piccole serie di complementi di arredo autoprodotti, in cui il ready made ed il recupero si affiancano a tecniche di lavorazione rinascimentali e ad altre moderne in una ricerca estetica indipendente e personale.