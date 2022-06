Lo studio si occupa da anni di architettura del paesaggio.

In particolare di progetti in ambiti pubblici e privati (giardini, parchi, viali, aree esterne, terrazzi, piscine, piscine naturali e verde industriale), illuminazione da esterno, progettazione di strade con tecniche di moderazione del traffico, studio di recupero di parchi storici, censimento delle aree verdi, consulenza per la manutenzione e gestione del verde, analisi di stabilità di alberate e consulenza fitopatologica, recuperi ambientali, ingegneria naturalistica, attività didattica e divulgativa. Inoltre, nel corso degli anni, con diverse esperienze ha approfondito le tematiche relative alla pianificazione territorialecon analisi territoriali ed agro-ambientali, valorizzazione turistica degli aspetti naturali, agricoli e storici, studio e recupero delle zone marginali. Collabora con diversi enti e istituzioni proponendo i propri corsi sul verde ornamentale, per promuovere e diffondere la cultura del verde e la sensibilità verso l'ambiente e il paesaggio.