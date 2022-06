Lo studio PILLS nasce dall'azione combinata e contemporanea di quattro

architetti in una stessa attività : "PROGETTARE NUOVE FORME". Filippo Biagini Moretti, Federico Falsetti, Lorenzo Mannini, Federico Pacini, sono i componenti di questo team poliedrico attivo sia nel campo dell' architettura per committenza pubblica e privata che nell'industrial design. Il collettivo affronta il tema della progettazione in modo inteso e ricercato, integrando tutti gli elementi, le materie che li compongono attraverso forme, nuovi materiali e soprattutto nove concezioni spaziali.