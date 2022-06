Milano Bedding® è un marchio di Kover, azienda che dal 1985 produc e divani letto, letti e materassi, immediatamente riconoscibili per design, completezza di gamma e ad ozione di meccanismi d’avanguardia. In collaborazione con importanti designer il brand ha messo a punto una serie di modelli innovativi e tecnologicamente avanzati per caratteristiche, este tica, funzionalità e comfort mai raggiunti prima, a ttuando così un salto generazionale sia nel progetto costruttivo si a nelle soluzioni tecniche. Milano Bedding ® ha saputo realizzare questo mix di contenuti in una gamma di divani lett o, il cui comfort è garantito da materassi di alto spessore, con diversi sistemi di apertura facili e immediati, sen za rimozione di cuscini o schienali e con la possib ilità di contenere un letto pronto con lenzuola e coperte. Il brand produce anche una vasta gamma di letti, cu rati nei dettagli a livello estetico, di comfort e di funzionalità. La produzione di Milano Bedding ® avviene nel proprio stabilimento ed è rigorosament e 100% made in Italy.