Lo studio si occupa di progettazione architettonica, strutturale e urbanistica, oltre al design e la grafica. Tutto il processo del progetto viene seguito, dalla prima fase embrionale di bozza passando per l’iter burocratico fino al dettaglio costruttivo, per passare poi alla fase realizzativa comprensiva di direzione lavori, capitolati, contratti, sicurezza e antincendio operando sia in ambito pubblico che in ambito privato.