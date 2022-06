Dopo la collaborazione con professionisti di spessore come il prof. arch. Claudio Fazzini, il prof. ing. Lorenzo Jurina, il prof. arch. Daniele Vitale, l'arch. Roberto Mascazzini -erede delle teorie progettuali del prof. arch. Vittoriano Viganò- Nicola Zema fonda la nz|A consolidando la sua esperienza di libero professionista sia con privati che con aziende retail, high level e luxury (Giorgio Armani, Berluti LVHM, Versace, Jimmy Choo). "Nel tempo lo studio ha imparato ad affrontare il disegno e la realizzazione di nuove edificazioni residenziali, commerciali, terziarie e di pubblico utilizzo, ristrutturazioni, architettura d'interni e retail (negozi, boutiques, stands espositivi, shop in shop, shop in mall....) cercando di dotare ogni progetto sia del carattere proprio della committenza che di un concept leggibile e individuale; il tutto legato da un filo conduttore che collega le mie convinzioni alle mie esperienze/sperimentazioni di progettista, e teso a delineare un percorso (spero) evolutivo. Grazie al "know how", alla ricerca, all'utilizzo delle nove tecnologie e al supporto di partners, siamo in grado di fornire consulenza e innovazione ad ogni livello, offrendo servizi personalizzati" (NZ). Competenza tecnica, professionalità e serietà uniti alla padronanza di strumenti informatici (progettazione tridimensionale, renderings, sistemi integrati di gestione del progetto, dimensionamento e calcolo) consentono allo studio di definire il mood e i concetti del progetto (concept design), svilupparne i contenuti (design development) attraverso un percorso-studio degli elementi architettonici e funzionali, esterni ed interni (materiali innovativi e tradizionali, forme, strutture, arredi, cromatismi, lighting, impianti tecnologici evoluti...).