Uno Studio d’ingegno, intraprendenza, storia, serietà affidabilità e alta professionalità. L'idea parte da una testa è diventata progetto attraverso l'analisi, lo studio, la creatività e la sintesi di un’equipe.

Roberto Cardin

Roberto Cardin nato a Milano nel 1959 si laurea al Politecnico di Milano ed inaugura a Monza, in pieno centro storico lo studio Cardin Design. Lo studio si orienta verso lo sviluppo minuzioso dell'organizzazione degli spazi interni: ambientazioni civili, uffici, negozi, ristoranti e show room. Contemporaneamente Roberto Cardin applica il proprio estro firmando numerosi pezzi di design industriale per aziende d'arredamento ed illuminotecnica. Nel 2001, dal desiderio di offrire al proprio cliente un prodotto completo dal punto di vista architettonico e tecnico/urbanistico, nell'intento di coniugare gli spazi interni con quelli esterni, lo studio Cardin Design si evolve trasformandosi in Cardin Design e Partners, affiancando ai collaboratori interni " lo studio tecnico e di architettura Sala Danilo", ed è la costante interazione tra diverse esperienze progettuali, dal continuo scambio sinergico d’idee, dal confronto di figure professionali specializzate nei diversi ambiti della progettazione tecnico/architettonica che nasce uno studio in grado di fornire un servizio completo, dall’analisi di fattibilità urbanistica fino alla scelta del più piccolo elemento di arredo o di design.

Cosa facciamo

Spiegare in due parole cosa facciamo, cosa offriamo è difficile.

Ci occupiamo di Architettura, nei suoi diversi aspetti: edilizia, interni e arredamento, giardini e design. Dall'idea all'attuazione, dalla fornitura all'intervento edile, passando attraverso la realizzazione degli impianti sempre più complessi. La centralità del nostro interesse è sicuramente la casa, che se realizzata su misura, deve saper riflettere la personalità e il gusto di chi la abita, a maggior ragione se la si progetta all'insegna della creatività e della fantasia. Integrazione tra architettura interna ed esterna, finiture, materiali, corretti spazi direttivi, giochi di luce, arredi confortevoli, impiantistica attenta ai risparmi energetici e sicurezza sono alcuni elementi che migliorano la qualità della vita.

Architettura

Cardin Design e Partners uno studio formato da un qualificato gruppo di specialisti che hanno maturato una pluriennale esperienza nel settore della progettazione edile ed industriale, del recupero edilizio e dell'urbanistica.

Progettazione e Direzione lavori per:

- Edilizia Civile

- Edilizia Industriale

- Recupero-Risanamento-Ristrutturazioni

- Restauro Conservativo

- Pianificazione Urbanistica e Attuativa

- Arte dei Giardini

- Piscine e Centri Sportivi

- Parchi Tematici di Intrattenimento

Ingegneria civile

- Strutture in Cemento Armato

- Strutture Carpenteria Metallica

- Strutture Carpenteria in Legno

- Strutture in Muratura Portante

- Consolidamento Storico

- Restauro Strutturale

- Collaudi di Strutture

Prestazioni tecniche

Competenze Tecniche Generali:

- Pratiche edilizie, autorizzazioni

- Pratiche Catastali / Docfa

- Perizie di Immobili e/o Terreni

- Pratiche e collaudo Impianti VVF

- Pratiche Prevenzione Incendi

- Progettazione isolamento

Termico (legge311)

- Progettazione impianti

con Pannelli Solari

- Certificazioni Energetiche

Regione Lombardia n 635

- Consulenze Tecnico Ufficiali del

Tribunale di Monza

- Valutazioni Passive isolamento Rumore negli Edifici

Parchi e locali tematici

La concreta aspirazione progettuale è quella di portare alla luce momenti storici, epici, caratterizzati da una storia di mistero e ricchi di avvincenti avventure, catapultando lo spettatore indietro nei secoli fino alla creazione dell'uomo... Ricreare l'incontro con la storia..., immaginare il futuro.., noi possiamo con creatività ed esperienza.

Ricerca castelli e casali

Con la finalità di eseguire il recupero edilizio, selezioniamo per te, su un territorio ristretto ma conosciuto (due ore da Milano), Casali di Campagna, Ville d'epoca e antiche Dimore per realizzare la cosiddetta "Seconda Prima Casa", nel rispetto della storia e le sue Tradizioni, con materiali e tecniche che impongono rigore nell'esecuzione.