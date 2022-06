Picci è presente sul mercato del bebe’ da circa 40 anni producendo articoli per il neonato.

L’azienda nacque grazie alle brillanti capacita’ creative della sua titolare paola cherubini che sin dai primi anni ’70, con gusto innato e dinamismo produttivo, ha portato picci a divenire un’azienda leader nel settore della puericultura che oggi vanta al suo interno circa 50 addetti su una superficie di 4500 mq. L’azienda si posiziona in una fascia medio alta di mercato e distribuisce i propri prodotti in europa, stati uniti e medio oriente. Le collezioni, oggi commercializzate con i marchi picci e dili best, si distinguono: la prima per il numero di articoli completi e disponibili in innumerevoli modelli e varianti colore per facilitare l’incontro con il gusto di ogni cliente. La seconda, particolarmente focalizzata sulla ricerca del mercato, avvicinandosi ai consumatori piu’ attenti all moda del momento. Entrambi i nostri marchi sono composti da una vasta gamma di prodotti che si estende dai piumoni, alle copertine ricamate per lettino, dai lenzuolini e ogni genere di biancheria da camera e da bagno alle culle; dai letti sia in legno che in ferro alle cassettiere fasciatoio, per completare con innumerevoli accessori disegnati per la cameretta del bebè e per il suo svago. La famiglia dei prodotti Picci si è nell’ultimo anno ampliata con l’introduzione del nuovo marchio Kenny e Zanza, divertente brand specializzato in soft toys e giochi pre scolari e con la distribuzione esclusiva del marchio americano Skip Hop , forte del design di accessori fashion per il tempo libero di mamma e bebe’. La nostra “mission” Picci, coadiuvata oltre che dai propri titolari e dipendenti, da fornitori e façonisti, produce esclusivamente in italia, disegna e realizza un prodotto di qualità, di moda e di forte identità per i propri clienti e consumatori, utilizzando materiali di prima qualità come cotone 100%, imbottiture anallergiche e vernici atossiche, perché supportare la salute del bebè è il primo parametro per soddisfare i nostri clienti. Tutti i prodotti Picci sono “made in italy”.