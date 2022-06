Marco Currao , ha frequentato l’ateneo fiorentino di Architettura da dove si è laureato. Il suo impegno è prodotto principalmente nel settore residenziale, ma nondimeno, tale attività spazia anche in altri campi collegati, come l’architettura d’interni, il disegno industriale e la progettazione di complementi d’arredo. Opera a Catania dal suo INTERIORSTUDIO da più di trenta anni e predilige l’approccio interdisciplinare che dedica ad ogni progetto, pur senza l’esclusione di ogni forma di ausilio informatico. Il suo lavoro si svolge in simbiosi con i suoi collaboratori e potrebbe essere definito artigianale. Nelle fasi iniziali, la progettazione si svolge soprattutto attraverso l’utilizzo, ritenuto indispensabile, di maquettes in scala per la messa a punto del progetto.