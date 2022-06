Carlo Caranese è un designer di professione, ha conseguito il diploma in disegno industriale ed il Master in design creativo presso il SID Scuola Italiana Design di Padova. Nel 2004 ha intrapreso nell'AltaIrpinia l'attività di progettista, in un contesto piccolo ma stimolante che lo ha portato a sperimentare, all'interno dei numerosi laboratori artigianali presenti, diversi aspetti del design: dal mobile, agli accessori, alla progettazione d'interni. Crede che il design sia una continua ed incessante esplorazione di tutti gli aspetti umani e che debba culminare nel soddisfacimento non soltanto del senso estetico ma anche di un reale bisogno quotidiano.

Alcuni dei suoi lavori hanno ricevuto premi internazionali.