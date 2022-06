Lo studio “Maurizio Vesce Architettura” opera nel campo della progettazione architettonica e dell’ Interior Design sia in ambito residenziale che in quello del retail, abbracciando un’ampia rete di committenti. Con sede a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, si contraddistingue per un approccio sempre dinamico, capace di valorizzare le potenzialità di ogni progetto. La filosofia alla base è che lo spazio non esiste solo in quanto parte di un contesto ma, dialogando con questo, lo connota e lo arricchisce di significati sempre nuovi. L’attività professionale dello studio si concretizza in una costante ricerca di soluzioni che, combinando innovazione, tradizione, conoscenze tecniche ed esperienza, siano capaci di esaltare la bellezza pura affinché gli spazi diventino essi stessi esperienze uniche e testimoni del nostro tempo. La qualità architettonica è garantita dalla grande attenzione che accompagna tutte le fasi di sviluppo del progetto: dal concept architettonico alla progettazione esecutiva e costruttiva, fino alla scelta dei materiali, delle finiture e nella definizione dei particolari. L’intero processo si avvale del supporto delle più moderne tecnologie di modellazione tridimensionale e rendering che contribuiscono ad avere piena consapevolezza e controllo di tutte le fasi progettuali.