Studio che svolge attività di progettazione, dedicandosi a nuove costruzioni e ristrutturazioni, realizzando numerosi complessi residenziali, palazzi, ville, appartamenti, piscine, giardini, rivolto per lo piu' ad una clientela privata. Lo studio, oltre a Fabrizio, si avvale della collaborazione di professionisti esterni, che nel tempo si sono formati una solida esperienza nel campo dell'architettura e dell'urbanistica, così come dell'ingegneria civile. Attualmente l'ufficio è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di progettazione e di direzione lavori per una committenza pubblica e privata. Lo Studio è organizzato nei seguenti settori operativi:-consulenza e progettazione-direzione lavori-perizie estimative-relazione esterne e comunicazione. Le differenti competenze specialistiche dei vari settori consentono di offrire una gamma efficiente e versatile di servizi:-coordinamento generale-progettazione architettonica-consulenza specialistica in materia urbanistica-direzione lavori-elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica. Dall'incontro con la designer Ginevra Grilz, nasce la Collezione VESSEL: una linea di prodotti di arredo che sono la massima espressione della dematerializzazione, dal disegno semplice e lineare totalmente smontabili (concetto meccanicista). Parte della collezione e' stata richiesta per allestimenti di serie tv e film.