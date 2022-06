Andrea Rossetti si laurea in architettura nel 1995 presso l'Università degli studi di Napoli Federico II. La sua attività come libero professionista inizia nel 1996. In questi anni ha realizzato numerosi interventi di edilizia privata, residenziale e commerciale. Dall’esperienza maturata - anche come consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.) del tribunale di Roma - deriva un approccio alla progettazione che riguarda l’intero processo creativo e realizzativo, a partire dallo studio di fattibilità tecnica ed urbanistico/edilizia, fino alla ideazione e realizzazione dell’opera in tutti i dettagli tecnici, estetici e funzionali.