Lo studio alloridesign opera nel settore dell'exhibit design e dell'interior design da oltre 30 anni. Tra i progetti e le collaborazioni più significativi possiamo citare:

FERROVIE dello STATO (Stands Roma e Bologna) - INCONTRI (Mostra Internazionale del Tessuto per Arredamento - 3 edizioni a Firenze + 1 edizione a Milano, Palazzo della Triennale) - Congresso Nazionale Confindustria - Congresso Nazionale Confcommercio - Aree Tendenza Prato Expo - Aree Tendenza Pitti Filati - Conventions FINDUS - ALGIDA - SORBETTERIA di RANIERI - BISTEFANI in Italia e all’Estero - SHARP Electronics (Stands e Conventions in Italia e all’Estero) - Conventions BRACCO (Farmaceutici) in Italia e all’Estero - Convention DENON (HI-FI) - BERLONI (Cucine componibili) - CAGIVA (Moto) - DECORTEX (Tessuti per Arredamento) - HONDA (Moto) - ITERBY (Mobili per Ufficio) - TARGETTI (Illuminazione) - MERIDIANA (Linee Aeree ) - Mostra Internazionale dell’Artigianato - Firenze - ISTITUTO COMMERCIO ESTERO PORTOGALLO (Mostra dei Pizzi di Madeira) - POLTI (Elettrodomestici) - MILLEFILI (Filati in cashmere)

Ha inoltre progettato numerosi interni di abitazioni, yachts, negozi e showroom in Italia e all’Estero.

Lavori dello studio sono stati pubblicati sulle più qualificate riviste di settore, tra cui:

