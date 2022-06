ZPZ PARTNERS è uno studio che si occupa di progettazione di architettura, design e ricerca, copre diversi campi tematici e scale di progetto e si concentra nella progettazione di strutture innovative, come concept e qualità formale, dalla elaborazione del metaprogetto o delle linee guida sino alla Direzione Lavori.

La progettazione architettonica riguarda prevalentemente gli spazi pubblici e servizi per la Comunità (scuole, ospedali), spazi commerciali (negozi, supermercati), uffici e residenze, piani urbanistici particolareggiati per la residenza o per zone industriali.

La attività di progettazione nel campo dell'industrial design si concentra su sistemi di arredo per luoghi pubblici, abitazioni, scuole, comunità.

Molti progetti riguardano anche l'immagine coordinata (Motorola, Algida, Vodafone, RCS), il vision design, l'allestimento, l'interior design.