Studio la Piramide Architettura e Urbanistica nasce dall’idea del Dott. Lido Sernesi che opera in edilizia dal 1976. Lo studio è specializzato in progettazione architettonica, direzione dei lavori e pianificazione urbanistica oltre a tutte le altre pratiche inerenti l’attività edilizia in genere.L’architetto Matteo Sernesi entra come collaboratore nel 2007 poi con l’abilitazione avvenuta nel 2012 si associa con il Dott. Lido Sernesi titolare dello studio.Dalla pluriennale attività dei professionisti lo studio vanta al suo 38° anniversario l’attuazione di numerosi complessi residenziali, piani urbanistici in genere, interior design e design sia in italia che per altri paesi.Negli ultimi 14 anni abbiamo progettato n°64 complessi residenziali per circa 239.198,69mc e n° 912 unità immobiliari.N°6 complessi commerciali, terziari e artigianali per 79.600mq su di una superficie fondiaria di 130.000mq.Inoltre sono stati realizzati n°16 progetti di Pianificazione territoriale, Piani attuativi (PZ, PdR, PdL, PU, P. Perequativi) Master planner, Analisi economico-finanziarie e marketing per circa 777ha pari a una superficie territoriale di 7.775.441,40mq.Di particolare rilievo il piano particoareggiato con studio delle masse di un nuovo insediamento urbano energeticamente autosufficiente della superficie di Mq 3.150.000,00 per una popolazione di 120.000 abitanti, ubicato in Marocco presso la città di Casablanca. L’analisi di fattibilità per l‘ampliamento della città di Abidjan in Costa d’Avorio della superficie di Mq 1.800.000,00 con circa n°30.000 unità immobiliari e circa 90.000 abitanti, oltre alla progettazione di n°2 parchi pubblici e del piano di lottizzazione a Itajuba, Brasile di Mq 80.000,00. Si menziona inoltre il progetto preliminare del piano particolareggiato per un nuovo insediamento urbano presso Managua, Nicaragua di circa 2.580.000mq.Nello svolgimento dell’attività professionale sono da menzionare studi preliminari e definitivi di centri polifunzionali, strutture sanitarie, strutture alberghiere, centro parrocchiale, yacht design progetti d’arredamenti per interni/esterni di design esclusivo, per un volume di circa 230.000mc, oltre alla progettazione preliminare di un acquapark a Managua, Nicaragua di 70.000mq.