Il mio studio si occupa da quasi vent'anni di progetti e di cantieri, principalmente nel settore residenziale e commerciale, per la progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza ex Dlgs 81/08. Ci occupiamo di ristrutturazioni di interni residenziali, progettando anche il dettaglio degli arredi, ove richiesto. Tra le altre attività in cui lo studio ha un'esperienza documentata, ci sono la progettazione e direzione di interventi su impianti distribuzione carburanti, esistenti o di nuova costruzione, anche con tecnologie innovative (fotovoltaico, colonnine ricarica elettriche, ecc.), l'assistenza ai privati nella compravendita di immobili, la consulenza a società di gestione degli immobili per la due-diligence documentale. Inoltre lo studio viene spesso incaricato, anche da colleghi, per le ricerche storiche e d'archivio, nell'ambito della verifica di regolarità degli immobili o per supportare progetti di intervento su immobili sottoposti a vincolo. Nell'espletare l'attività professionale, la nostra specialità è quella di saper gestire i rapporti ad ogni livello (dall'operaio straniero al Notaio, al Direttore di Banca o al Dirigente della P.A.), dando informazioni chiare e tempestive per rappresentare e proteggere i clienti al meglio in tutte le situazioni inerenti il patrimonio aziendale e la proprietà immobiliare.