Il gruppo LAN_Laboratorio Architetture Naturali nasce dall’esperienza dell’Arch. Francesco Poli che parte dalla sperimentazione e ricerca sui materiali naturali, vegetali e di riciclo applicati all’architettura, al design e all’arte tramite la realizzazione di opere, manufatti architettonici e prodotti di design.

Fondamentale è il rapporto di questa architettura o “land art” con l’uomo e la natura. L’architettura organica infatti è un’architettura che si configura come organo aggiuntivo dell’uomo che nasce per soddisfare le sue esigenze esplicite ed interpretare i suoi bisogni profondi e che riesce a creare, attraverso la sua forza espressiva e il suo essere in divenire, una forte sinergia tra l’ambiente costruito e quello naturale.

LAN promuove inoltre l’Autocostruzione e l’Autorecupero, la riscoperta delle antiche tecniche artigianali e di costruzione attraverso un percorso inverso che punta a stimolare l’interesse nei confronti del passato mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici e tecnologici innovativi. Si impegna nella promozione della cultura dell’eco-sostenibilità, del consumo consapevole e dell’etica sociale, coinvolgendo attivamente, in ogni suo lavoro, la popolazione locale e non, attraverso processi di cooperazione e partecipazione; creando un quadro per lo scambio reciproco di conoscenze e competenze.

Un diverso approccio all’architettura, ai materiali, all’arte che passa da una forte consapevolezza del contesto ambientale e urbano, dei luoghi delle città e dei suoi non luoghi, della natura come perno e fonte di crescita e ispirazione, ad un nuovo concetto di artista o architetto a contatto con l’esecuzione stessa delle sue opere.