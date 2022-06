STUDIO

Atelier di ARCHITETTURA e DESIGN situato a Brescia in via Trieste 48, nella zona del centro storico. STUDIO, recuperato all'interno di un Palazzo nobile e pensato come SPAZIO APERTO a loft, che opera nel campo dell'architettura e dell'interior design.

RICERCA

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE dello SPAZIO CONTEMPORANEO

attraverso lo STUDIO DETTAGLIATO delle forme più aderenti alle richieste attraverso NUOVE PROSPETTIVE.