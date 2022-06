“Io voglio fare il muratore”: devo averlo ripetuto spesso, da bambino, quando mi perdevo ad osservare gli uomini sui tetti, i quali, mattone su mattone, innalzavano muri e costruivano case, arrivando lassù in alto, a gustarsi il panorama. E forse oggi, quel panorama, dopo una laurea in Architettura presso l’Università Iuav di Venezia e un master in Interior Design presso lo IED di Torino, riesco a scorgerlo anch’io, seppur da un’altra prospettiva. Ho viaggiato molto, cercando di scoprire i segreti di ogni città, per capirne forme e strutture, raffinando le mie capacità e il mio occhio estetico. In ogni viaggio sono pronto ad aprire il mio bagaglio, giocando a barattare il mio sapere con quello dell’altro, interagendo così con nuovi collaboratori e lasciandomi contaminare dalla cultura del design di tutto il mondo.