Sono nato a Scafati, in provincia di Salerno. Ho conseguito la laurea in Architettura presso la Federico II di Napoli nel 2009 e, allo stesso tempo, portato avanti i miei progetti nel campo della musica e della comunicazione. Ho scelto questo percorso perché desideravo formarmi ed ottenere le giuste conoscenze per dare corpo alle espressioni della mia mente, in qualunque forma si fossero presentate ed essere in grado di trovare sempre le giuste soluzioni. Oggi mi occupo di progettazione, industrial design e allestimenti fieristici, sono socio e Lab Design Manager presso la EMIS s.a.s. e Producer per la UniStory Music.Per me la figura di designer equivale al concetto di empatia, essere in grado di osservare, immedesimarsi e ascoltare, per poi racchiudere in un'intuizione bellezza, sensazioni e parole.