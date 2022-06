Piccolo studio di 7 mq. sito a Palermo vincitore di 4 world architecture community award a Londra in 6 edizioni con 14 progetti nella shortlist, Selezionato dall'accademia Bezaleel di Gerusalemme in un contest internazionale, selezionato come guest architect dal sito New Italian Blood a febbraio 2015, vincitore dei concorsi per il lungomare di Palermo e per il parco della memoria di pizzolungo, selezionato e menzionato in altri 8 concorsi. Lo studio attualmente ha assunto una dimensione internazionale con progetti in corso in vari paesi (RUSSIA, Ghana, Albania, Svizzera) ed è stato selezionato nel contest Energia per il made in Italy (unico architetto con studio nella Sicilia occidentale tra i 6 del sud Italia) bandito da INARCH con Ministero per lo Sviluppo Economico e ICE- Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per una pubblicazione e una mostra itinerante per la promozione dell'architettura degli architetti italiani nel mondo ed è stato selezionato con 4 progetti al premio City of Future (Portogallo) una mostra progetto itinerante dell'eco architettura globale . Ha partecipato a oltre 60 mostre tra cui ( biennale di Venezia palermo porto nel 2006) e ha avuto oltre 50 pubblicazioni e articoli su riviste e giornali (giornale dell'Architettura, costruire, Repubblica, Giornale di Sicilia, la Sicilia ecc.). Da quest'anno scrive come esperto di architettura per una rivista di New York.