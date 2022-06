Architetto laureato al Politecnico di Torino e qualificato come interior design, operante da diversi anni nel mondo della progettazione di interni.

FD design è perfettamente in grado di agire sia come studio per l’architettura e l’arredamento d'interni, sia nella vendita al dettaglio di arredi per appartamenti. Questi possono anche essere acquistati su misura, così da soddisfare le diverse esigenze e necessità della clientela.

Lo studio progetterà l'arredamento dei diversi ambienti della casa o dell'ufficio con la più assoluta attenzione, coordinando il lavoro delle diverse maestranze e gestendo gli spazi al meglio, assecondando il più possibile le volontà del committente.