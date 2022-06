Lo Studio di Architettura Spitaleri & Associati considera il progetto di architettura come punto d’incontro tra vari temi:il rapporto con la natura,la storia,la tecnica costruttiva e le esigenze del committente. Tale incontro genera la Slow architecture, un'architettura progressiva che vive nel tempo e trae dal contesto in cui si inserisce le risorse per la sua definizione. Architettura da vivere nella qualità totale, sostenibile socialmente ed economicamente. Con carattere progressivo: l'architettura inizia a vivere nel momento in cui la costruzione è finita, quando entra in uso. L'ambiente dovrà essere scrutato e compreso. Ogni risorsa andrà utilizzata per ottenere il massimo col minimo, avvistando le condizioni di sostenibilità reale. La natura rappresenta un modello insuperabile di sostenibilità, dove nulla è superfluo e tutto è ottimizzato. Non c'è forma o immagine predefinita. L'architettura è il risultato di un processo di elaborazione di vari ingredienti. La slow architecture è, per metodo, tempi e processi, al polo opposto della globalizzazione. La quale può sì contribuire al miglioramento della qualità, ma senza insidiare il sopravvivere delle culture nell'appiattimento d'ogni specificità. Non c'è innovazione che non debba aderire al sito, al vigore e rigore delle radici, alla ricchezza irripetibile del costruire qui e non altrove: lentamente, progressivamente, nel tempo.Studio è un laboratorio di progettazione architettonica diretto dall'arch. Salvatore Spitaleri e Associati, che esplora differenti campi del design. Tali campi spaziano dal marketing, graphic design, illuminazione, progettazione d’arredi, progettazione d’interni e di installazioni temporanee, fino all’architettura e all’urbanistica. Collaborazioni interdisciplinari ed esplorazioni in territori multipli del design, sono essenziali per generare spazi audaci e coerenti, integrando tutti gli elementi che hanno un impatto nello spazio costruito. Attraverso il disegno, formazione - ricerca e pubblicazione, ricerchiamo intensamente nuove conoscenze sull’impatto del processo della pratica interdisciplinare. I valori che lo studio promuove sono quelli della cultura progettuale più avanzata, soprattutto per la sua attenzione alle reali esigenze della committenza e dell’ambiente storico e fisico nella quale essa si inserisce. Dai grandi complessi pubblici all’architettura privata, il lavoro della Studio di Architettura Spitaleri & Associati ha fissato, nel suo percorso temporale, episodi che hanno qualificato il territorio di appartenenza e arricchito la ricerca tecnica e formale di cui l’architettura contemporanea ha fatto la propria bandiera.