>> CONSULENZA PER PRIVATI E SOCIETA' : PROGETTAZIONE & PERIZIE IMMOBILIARI Lo studio di architettura Gorlani, è una realtà bresciana specializzata in pratiche di progettazione e ristrutturazione nonché stime e perizie immobiliari.Da anni concentriamo le nostre risorse per la redazione e valutazione di immobili, relativamente ad aste immobiliari o esecuzioni e, proprio per l’esperienza in tale ambito, abbiamo negli anni anche maturato abilità nel settore condominiale, prestando la nostra professionalità in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché ristrutturazioni complete.

>> ARCHITETTURA & COMUNICAZIONE: CONSULENZA COMPLETA PER IL RINNOVO DEL TUO SPAZIO La creazione di spazi commerciali spesso implica anche lo studio di adeguate strategie di comunicazione che possano essere il frutto di lavori grafici tendenti a dare una vera e propria identità al contesto che si sta progettando. Ecco perchè, oltremodo, all'interno dello studio di architettura Gorlani vogliamo completare la progettazione di spazi commerciali o professionali, con campagne di comunicazione che possano consolidare la nuova attività.

>> COME LAVORIAMO: METODO & PRECISIONE PER UN MIGLIOR RAPPORTO CON IL CLIENTE Lavoriamo con una metodologia precisa, per garantire l’applicazione sistematica delle regole e dei comportamenti da parte di tutto lo studio.

Abbiamo un’adeguata tecnologia informatica che supporti l’organizzazione e contribuisca alla realizzazione pratica di ciò che si intende realizzare.

Abbiamo competenze ed esperienza in materia di comunicazione e grafica, al fine di presentare al meglio progetti o pianificazioni.

Cerchiamo di conoscere i nostri clienti per aver la possibilità di capirne le esigenze e le perplessità, al fine di garantire una corretta comunicazione.

“Il principio che guida questo modo di operare è molto semplice: sarà impossibile soddisfare i Clienti se non li si conosce o se ne si ignorano i bisogni e le necessità.”