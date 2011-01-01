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B.A.M.E.
Architetti a Cirò Marina
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    LO STUDIO, CON SEDE A CIRÒ MARINA (CROTONE), NASCE NEL 2011 DOPO AVER MATURATO ESPERIENZE NEL CAMPO DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA, MEDIANTE LA COLLABORAZIONE CON DIVERSI STUDI E IMPRESE DI COSTRUZIONI. ATTUALMENTE VENGONO SVOLTE ATTIVITÀ DI :

    - PROGETTAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE  - PROGETTAZIONE STRADALE E IDRAULICA  - PROGETTAZIONE TERMOIDRAULICA  - TOPOGRAFIA E CATASTO - MODELLAZIONE 3D E SERVIZIO RENDERING  - WEB SOLUTION. LE DIVERSE TEMATICHE SONO AFFRONTATE IN TUTTE LE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA, DALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ COMPRENSIVO DELLA VALUTAZIONE DEI COSTI ALLA STESURA DEI PROGETTI ESECUTIVI.

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    Via Manzoni
    88811 Cirò Marina
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