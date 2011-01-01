LO STUDIO, CON SEDE A CIRÒ MARINA (CROTONE), NASCE NEL 2011 DOPO AVER MATURATO ESPERIENZE NEL CAMPO DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA, MEDIANTE LA COLLABORAZIONE CON DIVERSI STUDI E IMPRESE DI COSTRUZIONI. ATTUALMENTE VENGONO SVOLTE ATTIVITÀ DI :
- PROGETTAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE - PROGETTAZIONE STRADALE E IDRAULICA - PROGETTAZIONE TERMOIDRAULICA - TOPOGRAFIA E CATASTO - MODELLAZIONE 3D E SERVIZIO RENDERING - WEB SOLUTION. LE DIVERSE TEMATICHE SONO AFFRONTATE IN TUTTE LE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA, DALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ COMPRENSIVO DELLA VALUTAZIONE DEI COSTI ALLA STESURA DEI PROGETTI ESECUTIVI.
- Bacini di utenza
- Cirò Marina
- Indirizzo
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Via Manzoni
88811 Cirò Marina
Italia
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