Mardegan Legno nasce da un progetto e dalla passione di Giuseppe Mardegan.

L'azienda è stata fondata in Ungheria per amore del legno. Per essere nel cuore delle foreste e respirare la stessa aria in cui nasce e cresce il miglior legno europeo, il rovere di Slavonia.

Nei suoi laboratori si lavora dal tronco al pavimento finito, attraverso un processo di lavorazione unico, non riproducibile meccanicamente. Le superfici Mardegan Legno vengono lavorate e tinte a mano.

È così che prendono vita le dodici lavorazioni di superficie, di cui nove artigianali, e i più di 110 colori Mardegan Legno. Esclusive superfici d'autore, risultato della ricerca costante e del talento di chi sa mettere in luce la bellezza e l'anima di una materia preziosa e affascinante come il legno.