ZN ARCHITETTURA è uno studio romano che nasce dalla volontà di due architetti, Simone Zappacosta e Fabio Nucciarelli, di esplicitare la loro visione degli spazi architettonici e sociali. Dopo aver collaborato con diverse realtà progettuali e cantieristiche, decidono di unire le loro competenze e virtù per proporre nuove soluzioni che spaziano in tutti gli ambiti della progettazione. Particolare attenzione viene riservata agli aspetti costruttivi e tecnologici dell’intera opera architettonica. Grande importanza viene data alla cura del dettaglio. Gli obiettivi dello studio sono l’integrazione tra “costruito” e “verde”, fra tradizione e innovazione e fra creatività e realizzabilità, per un’architettura che qualifichi e riqualifichi lo spazio e che non stravolga gli equilibri urbani, storici e naturali nei quali si inserisce.