Stefano Tordiglione Design Ltd è uno studio fondato a Hong Kong dal Signor Stefano Tordiglione che ha vinto molti premi. La sua direzione artistica è riassunta nella frase "L'est incontra l'ovest": ogni dettaglio è il risultato di un processo fatto di ricerca e intuizione. Con la "Mente in Italia", Stefano cerca di integrare il design italiano preservando al tempo stesso le culture locali.

Alla Stefano Tordiglione Design forniamo servizi professionali e multi-disciplinari nel campo del design di interni e in ambito architettonico, e ci rivolgiamo a clienti esclusivi che operano nei seguenti settori:

Ospitalità

Vendita al dettaglio

Uffici

Residenziale

Architettura

Pianificazione urbana

Prodotti

Grafica + Packaging

Servizio di direzione artistica e consulenza a livello di design