Mi occupo principalmente di decorazione d'interni e restauro di soffitti affrescati e in legno.

Eseguo interventi di restauro conservativo su soffitti decorati grazie a materiali come la tempera, l’acquarello e pigmenti naturali, utilizzati con con le tecnice della velatura, del puntinato e del rigatino.

Propongo soluzioni per decorazioni moderne con giochi cromatici, linee, parole, forme stilizzate, luminescenze e profumi dentro i colori.

Dipingo storie, parole, favole con colori atossici per camerette per bambini per farli crescere circondati da un sogno.

All'inizio di ogni progetto propongo varie soluzioni con bozzetti preparatori ad acquarello, in modo che il cliente abbia un'idea precisa di come verrà la decorazione finale.

Dedico attenzione nella scelta dei prodotti, nella maggior parte dei casi prodotti atossici, resistenti nel tempo.

Il mio piacere è dipingere, dar vita con i colori a pareti e soffitti, lasciando spazio a sogni e illusioni.