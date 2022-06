…per avere una casa sartoriale, cucita addosso a te come un vestito, che rispecchi i tuoi gusti, la tua sensibilità, che soddisfi le tue necessità…per avere una persona che ascolta le tue esigenze, un architetto serio e professionale che ti guida nelle scelte migliori, tenendo conto di funzionalità ed economicità…per avere un unico referente che dirige i lavori e tutti i professionisti coinvolti, per vivere la costruzione, la ristrutturazione, il restyling del tuo immobile con grande serenità.

Darchimire nasce da un'idea dell’Architetto Michele Reniero che nel tempo ha selezionato i migliori fornitori, stimati professionisti, imprese e artigiani di comprovata esperienza e abilità, partner con cui collabora per offrire un servizio completo. Su questo sito potete consultare alcuni progettirealizzati dallo studio, le competenze e i servizi che siamo in grado di offrirvi.

Darchimire si rivolge a coloro che intendono porre sul mercato beni di proprietà, in vendita o in locazione, e a quanti sono alla ricerca di un’abitazione, di un ufficio o di un buon investimento. A ciascuno offre un servizio attento e personalizzato, improntato alla massima disponibilità e cura del dettaglio. La ricerca o selezione dell’immobile avviene tramite la valutazione immobiliare con comparazione economica o ristrutturazione immobiliare. Si segue il cliente accompagnandolo dalla valutazione dell’immobile sul mercato fino alla scelta dei complementi di arredo e di illuminazione, per ricavare il massimo da ogni esperienza lavorativa.