CHI SONO:

Cauzzi Marina – Home Stager e Consulente di interni

Da oltre 25 anni lavoro nell’edilizia residenziale come geometra, professione che ho scelto personalmente con grande passione.

Dopo il diploma ho frequentato molti corsi di aggiornamento che reputo essenziali per crescere professionalmente: restauro, cantieristica, arredamento di interni, agente immobiliare, comunicazione vendita e marketing, fotografia e home stager.

Negli anni di attività ho realizzato nuove abitazioni, ristrutturazioni anche di edifici storici importanti, arredamento di interni, seguendo il Cliente dal progetto alla direzione lavori.

Ho lavorato anche nel settore immobiliare con la gestione delle vendite e affitti di immobili residenziali e commerciali.

Tutto questo mi ha formato a livello tecnico, a livello commerciale ed artistico… anche se l’arte, il gusto estetico, ed i colori scorrevano già nel mio sangue.

Amo gli ambienti semplici, lineari, minimalisti ma resi caldi, morbidi ed avvolgenti con l’utilizzo di elementi in legno, qualche elemento barocco sinuoso ed elegante, l’uso di adeguati accostamenti cromatici, tessuti carezzevoli, luci studiate.

La mia soddisfazione è vedere un Cliente sereno e felice per i risultati ottenuti!

Questa passione la voglio mettere a servizio di chi vuole cambiare, rinnovare e provare servizi alternativi più efficaci di quelle utilizzati fino ad ora.

SERVIZI:

HOME STAGING

Rivolto a chi deve vendere o affittare abitazioni e vuole concludere contratti in tempi brevi ed economicamente soddisfacenti.

Conosco il mercato immobiliare e l’arredo d’interni, quindi so come preparare la casa con competenza e strategia e come evidenziare le potenzialità. Con ritocchi mirati e costi contenuti, rendo gli ambienti accoglienti e desiderabili per emozionare e colpire all’istante positivamente un numero maggiore di clienti!

HOME RELOOKING

La casa che abitiamo la considero parte integrante della nostra vita, rispecchia la nostra personalità e per questo deve cambiare con noi... per trasmetterci sempre nuove emozioni.

Nella veste di Consulente d’Interni, comprendo le nuove esigenze del Cliente e trasformo gli ambienti anche con pochi semplici interventi.

Fondamentale però che vengano creati con il gusto, lo stile e la personalità di chi abita… e non solo dell’arredatore!

HOTEL STAGING

Rivolto a B&B, Agriturismi, Piccoli hotel, Affittacamere... funzionanti, che hanno bisogno di uno slancio commerciale per aumentare le prenotazioni.

L’attività di HOTEL STAGING “ravviva” gli ambienti puntando a migliorare solo i dettagli, colori, tessuti, luci… senza opere invasive, creando atmosfere accoglienti.

Distinguersi per attirare e soddisfare gli ospiti e non lasciarli alla concorrenza!

Avendo lavorato in strutture ricettive e viaggiato molto, conosco le esigenze e per questo promuovo il rinnovamento!

RENDERING 3D

Realizzo ottime immagine con colori e luci realistici… per aiutare l’immaginazione ed emozionarsi in anteprima!

REALIZZAZIONE LAVORI

Se richiesto posso realizzare tutti i tipi di lavori edili anche chiavi in mano, con i miei artigiani locali di fiducia qualificati.